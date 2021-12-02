英穩達宣布破產，留下18億元的爛攤子給銀行，其中最大苦主兆豐銀表示，英業達已經違反當初的「支持函」，不排除走法律途徑。

英穩達宣布破產，留下18億元的爛攤子給銀行，其中兆豐是最大苦主，目前剩餘債權還有6億元；華銀則原貸9億元，剩餘債權5億元，其他公股銀還包含台銀、彰銀等都有踩到雷。

兆豐銀表示，英穩達確實有一些機器設備作為擔保品，但是已經處分，處分金額僅400萬元。

母公司英業達已經違反當初的承諾，包含必須維持對英穩達的控制權，以及英穩達要有良好的財務政策。由於英穩達的貸款多是自貸，銀行也即將組成債權銀行團與英業達進行協商，希望英業達多少負一些責任。

銀行將進行兩個後續程序，其一就是提存準備、認列損失，多數銀行都表示，預計今年底前就會認損。

第二就是法律責任，例如假扣押、保全程序，但是英穩達都是無擔保貸款，可扣押品也沒有多少價值，因此銀行還是希望母公司英業達履行當時承諾，與銀行團協商。