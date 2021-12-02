臺北醫學大學附設醫院骨科部脊椎骨科主任吳孟晃解說，如何運用「椎穩強脊椎穩定系統」協助脊椎手術病患更優質的預後生活。（北醫附醫提供）

新冠肺炎疫情改變民眾生活型態，「零接觸」、「遠距」、「線上服務」成熱門關鍵字。台灣醫療科技展今(2)日起一連四天在台北南港展覽館一館四樓展出，臺北醫學大學附設醫院與業界攜手推出全方位零接觸防疫照護系統、iTPass住院及跨域保險整合系統等線上化醫療服務。防疫同時，醫療創新的腳步持續前進，現場也將展出最新研發的椎穩強脊椎穩定系統，以及即將於2022年啟用的精緻型質子治療中心，展現醫療新量能。

北醫附醫院長邱仲峯表示，新冠肺炎疫情改變民眾就醫及生活習慣，醫療產業也因此產生更多的可能性。包含零接觸防疫照護系統以及iTPass升級服務，都因應疫情變化朝向「低接觸、雲端化」的目標邁進。

新冠肺炎挑戰全球醫療照護量能，北醫附醫創全國之先，專責防疫病房全面啟用「全方位零接觸防疫照護系統」。副院長蕭淑代表示，以移動式醫療車置放於病床旁，可將病人的血氧、體溫、血壓每分鐘上傳至護理站電子白板，一旦有異常即時告警、生理數值趨勢分析，是新冠肺炎變型病種病況驟變的偵測利器。

配合圍籬感知器的建置，病人離開設定圍籬區，即時告警上傳至電子白板，讓護理站可遠端偵測跌倒風險，尤其失智高風險個案擅自逃離病室等異狀，大幅降低醫護人員非必要進出隔離區的風險，而移動式設計可迅速使用在已佈建的任一區域，增加專責檢疫收治量能的彈性。後疫情時代也可擴大應用至非專責病房需密切觀察病人，或長者照護等安養機構。

另外，病人出院後的保險金申請常常是令病人頭大的問題，北醫附醫資訊室主任康嵐媖表示，北醫附醫「iTPass APP」過去提供民眾用藥與就醫提醒、慢性處方箋預約以及線上病歷查詢等服務，今年再度升級推出住院一條龍服務，住院前就能利用iTPass APP系統線上完成住院預約、住院同意書簽署等服務，住院中和出院後還會提供相關衛教資訊。

為了提供民眾更便捷的保險申請服務，北醫附醫與富邦人壽保險公司合作，推出跨域保險整合服務，12月起，富邦人壽保戶可透過iTPass APP線上簽署授權查調同意書，出院後相關診斷書及醫療費用明細會自動傳送給富邦人壽，免去民眾申請醫療單據與紙本文件往返之時間，達成一條龍式的理賠病歷申請服務。

許多有後背痛困擾的病人會接受脊椎融合手術治療，但其中卻有13％的病人需要接受第2次手術，其中有一半是發生「鄰近節段病變」。北醫附醫骨科部脊椎骨科主任吳孟晃指出，市面上雖然有避免鄰近節病變發生的相關醫材，但使用上需要進行開放性手術且使用後再次手術機率高，加上費用昂貴，所以不是每一位病人都適合。

為了讓脊椎手術的病人有更好的預後，北醫附醫脊椎骨科團隊設計出「椎穩強脊椎穩定系統」，利用微創手術將脊椎脊突緩衝繞帶置入病人脊椎手術患處，除了可提升脊椎融合手術的效果，也可以大幅降低鄰近節病變發生的風險為原本的50％以下。

北醫附醫在醫療展還有一大亮點，那就是預計2022年啟用的精緻型質子治療中心。邱仲峯院長表示，質子治療目前已成為全球癌症治療的趨勢之一，質子射線抵達腫瘤深度時才會完全釋放能量，不會對沿途的細胞造成傷害，保護腫瘤週邊的健康組織。