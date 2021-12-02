針對前美時執行長史格瑞最近多次在媒體投書，台灣東洋藥品公司認為，史格瑞投書內容是以魚目混珠方式，替無履約能力的Inopha AG公司漂白，懷疑意圖影響林榮錦背信案審判，台灣東洋2日指出，將發存證信函制止史格瑞繼續散佈謠言；東洋並強調紫衫醇藥品的台灣藥證為台灣東洋所有，歐洲藥證是歐洲AET公司所申請，Inopha AG根本毫無貢獻。

史格瑞曾於上報投書「台灣生技缺的最後一塊拼圖──國際引路人」，不實指稱Inopha AG曾協助台灣東洋進入國際市場，經台灣東洋發表聲明嚴正駁斥後，2日又於經濟日報投書「生技引路人，助台藥廠打入國際市場」，指「瑞士商Inopha也曾與台廠合作在歐洲成功取得紫杉醇藥證」，影射台灣東洋，台灣東洋強調，史格瑞投書內容完全不是事實。

台灣東洋指出，林榮錦在擔任東洋公司董事長期間，於2008、2009年未經董事會決議，將東洋重要藥品產權以近乎無償方式授權給Inopha AG，造成東洋巨大損失嚴重損害股東權益，台灣東洋已向林榮錦及Inopha AG負責人Denis提告，本案正由最高法院審理中。

東洋引述台灣高檢署上訴書，指台灣東洋2006年即已開發出第一代紫衫醇（Docetaxel）藥品，並取得台灣學名藥許可證，隨後持續開發第二代藥品並申請配方專利，2007年10月獲得台灣藥證變更許可，2008年4月台灣東洋與歐洲藥廠AET(Alfred E.Tiefenbacher)合作開發，AET於2009年11月取得歐洲紫衫醇藥證，Inopha AG對此並無貢獻。

上訴書中也指出，Inopha AG是當時台灣東洋德國籍員工DENIS私自設立、既無資金、人力、又無專業能力的信箱公司，史格瑞在經濟日報投書中，指Inopha AG曾與台廠合作在歐洲成功取得紫杉醇藥證，是企圖影響法院審判林榮錦背信案的謠言。

東洋公司認為，由於史格瑞曾在二審審理時，出庭替林榮錦作證，也發表與近日在媒體投書內容相同的立場，但據查史格瑞的公司與林榮錦相關公司有合作關係，並領取顧問費。因此合理懷疑史格瑞此時頻繁在媒體投書，是企圖幫Inopha AG漂白，達到魚目混珠的效果。

台灣東洋認為，史格瑞在媒體投書，不僅動機令人懷疑，內容亦非事實，懷疑意圖影響台灣東洋與林榮錦官司的司法審判，已嚴重影響股東權益，將發存證信函給史格瑞，正告他不得再於媒體謠言。