流行病預防創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations CEPI）公告，將提供230萬美元資金，補助高端（6547)進行第三針混打試驗。該試驗將在台灣進行，預計收案約960名受試者，最快2022年第一季取得首項期中分析結果。該數據試驗所獲得的結果將為開源（Open Source）資料，可作為政策決策者及法規單位的COVID-19 疫苗使用建議。

CEPI表示，將和高端疫苗（MVC）共同出資執行一項疫苗混打（heterologous）及追加免疫的臨床試驗，亦稱為「Mix and Match」第三針混打試驗，由不同新冠疫苗平台搭配組合高端新冠肺炎疫苗第三針。

根據現有臨床試驗和實際疫苗接種經驗，施打兩劑的高端新冠肺炎疫苗顯示出良好的安全性，並可誘導出優異的免疫原性。這項新展開的混打臨床試驗，將會評估前兩劑施打AZ、莫德納或高端疫苗，再搭配上述三種疫苗作為第三針追加劑的安全性及免疫原性。

高端的MVC-COV1901可以大規模商業量產，且儲存條件為2-8度C，對於冷鏈環境不完備的中低收入國家，可促進提升當地疫苗覆蓋率及施打便利性。由於全球的新冠肺炎疫苗仍處於供貨短缺、以及分配嚴重不均的狀態，迫切需要不同新冠疫苗混打的臨床數據，這項數據將有助於設計更靈活的疫苗接種策略，減緩疫苗供應不確定或疫苗短缺的難題。

該項混打試驗將在台灣進行，由高端主導，預計收納約960名受試者，包含成人和高齡族群。受試者將隨機分配接受三針相同的疫苗，或者施打二針高端疫苗、AZ疫苗或莫德納疫苗後，第三針搭配上述三種疫苗作為追加劑。受試者將會進行六個月的追蹤，以收集有關免疫反應持久性的數據。預期最快於2022年第一季取得首項期中分析結果。

CEPI執行長Richard Hatchett博士表示，疫苗混打將在控制病毒方面扮演越來越重要的角色，CEPI支持的試驗將針對以前從未評估過的疫苗混打組合，獲得寶貴數據，為疫苗接種計畫提供額外的靈活性，有助於公平獲取疫苗。

高端總經理陳燦堅表示，從這些試驗中獲得的數據，將能進一步了解和評估高端新冠肺炎疫苗與其他疫苗混打的表現。與CEPI合作，可望進一步獲得科學數據，以對抗免疫力降低及跟上病毒不斷突變的腳步。