台灣最大規模的農、漁、畜系列專業貿易展覽-2021台灣智慧農業周，今年屏東縣政府領軍，首次以整體造館的方式，讓縣內各項優質農、漁畜產品，共17家農、漁、畜等特色農民團體參展。農業周於12月2日，南港展覽館2館盛大開幕，為期3天。

這次屏東縣政府將以「後疫情時代，用屏東豐饒物產吃出健康」為主題，首次將農、漁、畜規劃為三個獨立展區，除了更提升專業度的同時，更能貼近買家需求，期待在後疫情時代能夠開展多種不同商機。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，台灣智慧農業周不同與其他的食品展，除了農產品外，它也融合了各式智慧農業技術與農業冷鏈設備，突顯了台灣農業技術的競爭優勢，除了國內外技術交流，本縣各項農漁畜產品也能開拓更多國內外通路，發展更大的商業機會。今年雖然受新冠肺炎疫情影響屏東農產外銷，但為了讓屏東縣農產品通路順暢，在下半年疫情和緩之際，縣府也配合展覽，力求幫助在地優質廠商爭取更多曝光機會，打開另一條路。希望在後疫情時代，大家還是不忘支持屏東縣的各式優質農漁畜產品與加工品。

這次農產品參展有當季蓮霧、蜜棗、香蕉、白米、各式加工品如芒果乾、青芒果乾、青芒果釀造酒、胡麻油等，漁產品有冷凍食品、石斑魚冷凍商品、甲魚相關生技商品、鱸魚水產品(魚排、魚丸、水餃、高湯)；畜產品有蛋類加工品、羊肉生鮮冷凍食品、豬肉食品、蛋類產品等。展覽更搭配政府推出的振興卷，讓您用一張500元振興券，即可把超值好物帶回家，也歡迎民眾購買後，憑發票及振興卷資訊（請事先拍好照片），到屏東縣政府「屏東購」活動登錄相關資訊，參加抽獎。本次展覽，12月2日為專業展，12月3-4日開放一般民眾到場參觀，館內每日不同時段都將有不同的遊戲，將有機會得到精美禮品，歡迎民眾到現場，搶購各式屏東特色優質農漁畜產品。