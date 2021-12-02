台塑企業籌組AI大聯盟 打造「智慧精準預防醫學」

擴大集團健康醫療能量，台塑企業管理中心王瑞瑜常委規劃將預防醫學結合精準醫療，成為「精準健康」，進而提升民眾對疾病預防的正確認知。為此，台塑企業連續五年參展「台灣醫療科技展」，今年首次發表「智慧精準預防醫學」，攜手長庚醫院、長庚大學、明志科大，整合生理檢測、醫師診察、智慧問卷與AI演算，共同發展出四位一體的綜合輔助診斷系統。

台塑企業表示，目前已初步應用於「眼底AI推論生理指標」、「X光推論骨質疏鬆」與「健檢資料預測疾病風險」三項主題上，未來將持續利用個人檢查的各項數據，藉由此套系統來預測各種疾病的發生風險，讓民眾能提早進行健康管理並接受治療。

未來台塑將規劃導入此套「智慧精準預防醫學系統」用來照顧「雲嘉偏鄉居民」、「台塑長庚企業員工」及「i醫健康管理中心會員」；中、長期則透過合作模式來擴大應用場域，目標讓AI走入民眾生活，讓健康管理及健康促進可以普及化、價格親民化。

台塑佈局AI及健康大數據多年，與長庚醫院人工智能核心實驗室、長庚大學、明志科大及相關業者共同合作簽訂多項研發協議。以個人健康數據為基礎，結合多項生理指標及醫療診察資訊，運用AI深度學習演算，找出疾病發生關聯性。透過數據整合串聯，建構複合型疾病風險運算之「智慧精準預防醫學系統」，可視為一個平台，提供團隊可透過持續的研究及驗證，擴大篩檢項目。

台塑企業指出，此套「智慧精準預防醫學系統」除已結合長庚大學與明志科大所發表的「眼底AI推論疾病風險提供對應建議」項目外，今年在系統架構上更新增「人工智慧篩檢X光影像之骨質疏鬆風險」及「個人疾病風險預測」兩項技術。

以「人工智慧篩檢X光影像之骨質疏鬆風險」為例，民眾量測骨質密度標準做法須前往醫療院所利用雙能量X光吸收儀(DXA)進行檢測，安排檢查時間往往要等一兩個月且費用在一、兩千元。

台塑將AI技術應用於胸部X光照影進行深度學習，即可直接透過一般胸部X光片，擷取骨質密度變化特徵，立即推論出個人骨質疏鬆風險。不僅減少輻射風險，檢查費用也只要原本的三分之一到六分之一。