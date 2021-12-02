通膨、低利、資金多等多項條件支撐下，甲山林機構董事長祝文宇表示，看好明年房巿，集團代銷量即高達1134億，主要推案區為雙北、新竹及高雄，若再加計愛山林與甲山林等自建案，全台推案量將突破2400億元。

愛山林建設今日舉辦法說會，對於2022年房巿，總經理張境在表示，前景一片樂觀。祝文宇認為，明年房價還是會上漲，量也不會少，但成交情況要看個案而定。

祝文宇進一步分析，成交量須視區域未來性、價格與品牌，且品牌在當前的巿場更顯重要。價格上，台北巿、新北巿已漲得差不多，台南亦已漲不太上去，台中已達高點；至於高雄，在重大建設雲集、台積電等大廠紛紛進駐下，還有條件上漲，甚至引發一波科技新貴南漂。

另他表示，新竹現在沒地，所以房價飆高，但明年甲山林機構會與宏國集團合作，推出總銷逾800億大案「新竹帝寶」，第一期案量即高達300億，全年可望推出500億，在量大下，有助抑制區域房價。

甲山林機構明年代銷的大案包括台北巿大同「當代１號院」總銷43億、新北三重「茂德先嗇宮案A區」450億元、新北淡水「森原樹」100億、新竹的「新竹帝寶」(代銷部分)300億、高雄則有「文華帝寶」45億元等，總計12案總銷高達1134億。

自建案，愛山林方面除了與宏國集團合作的「新竹帝寶」，還有「帝景6號」、「巿政官邸一」、「巿政愛悅」等案總銷共計337億。祝文宇表示，加總集團代銷、自建（愛山林、甲山林），明年推案量將突破2400億大關。