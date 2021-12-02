面相學會透過觀察一個人的面部特徵，來了解此人的性格與命運。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，眉毛雜亂、印堂窄人中短、山根有橫紋、眼神閃爍的人，性格虛偽，心胸狹窄，身邊無貴人，留不住運氣，人生過得比較坎坷。

▍1.眉毛雜亂

眉毛最能展現一個人的精氣神，如果眉毛很淡且雜亂，斷斷續續，說明這個人感情比較淡漠，缺乏人情味。如果眉毛濃但呈掃帚眉的人，天生脾氣不好，情緒不穩定，辦事全照自己喜好，所以人緣很差，身邊自然不會有什麼貴人幫助。

▍2.印堂窄、人中短

印堂位於兩眉之間，印堂窄的人，大多心胸狹窄，見不得別人好，心機很重。人中位於下庭，人中過短的人，眼光短淺，短視近利，處理問題只看表面，往往很難交到知心朋友。

▍3.山根有橫紋

山根是鼻樑之上，位於兩眼之間的鼻樑處。如果山根部位有橫紋，或有斷開的痕跡，表示此人的中年運勢受阻，可能會遭遇事業挫折，財運不佳，在感情方面也不會很順利。另外，這種面相的人脾氣都不太好，缺乏上進心，甚至有暴力傾向，所以碰見山根處有明顯橫紋的人，要謹慎相處，敬而遠之為佳。

▍4.眼神閃爍

眼睛代表一個人的心性，心地善良的人雙眼往往自然清澈明亮，富有親和力。如果一個人眼神總是飄忽不定，躲躲閃閃，或者眼白混濁發黃，表示此人性格浮躁，缺乏寬大的胸懷，為人不可信，在感情方面也不負責任，很難與之相處和睦。

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