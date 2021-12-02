民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全台關注。前民進黨立委郭正亮直言，自己有收到一些LINE對話，林男曾私下說，「過去幫高嘉瑜幫很多，包括選舉的事情」，郭正亮覺得，高嘉瑜可能和林男接觸久了，也確實有解決掉一些問題，高嘉瑜心理是有一些感激的，才在後面這半年才變成男女朋友。

郭正亮１日上《中天》政論節目「正常發揮」，主持人王又正好奇詢問郭正亮，高嘉瑜遭男友暴打，還讓飯店服務生買藥，飯店怎麼沒報警？郭正亮表示，飯店回應遭林男恐嚇，如果報警就威脅要提告，林聲稱這是男女朋友之間的事情，當然飯店方面這部分是有問題的。

郭正亮也提到，到昨天為止總統和副總統都沒有講話，黨內新潮流派系也沒說話，民進黨婦女部只有63字聲明，林肯定認識很多民進黨黨工，一定的嘛！從母喪訃聞的出席名單來看，立委就10幾個，還有很多企業界人士等方方面面的人士，這已經超過立委的排場了，背後一定是有一群有頭有臉的主要的人在幫他，甚至是某個系統的人出面，大家是賣那個人的面子，但絕對不是林秉樞。

郭正亮坦言，「現在問題是，幕後的藏鏡人為何會願意幫林出面？代表這種事也不多見，我覺得高嘉瑜絕對不是一個衝動的人，不會說因為這個人長得帥，有氣質的文青範就喜歡上他，一定是交往過程中陸續得知，兩人有很多共同友人，而林男跟新潮流系關係很好，而高嘉瑜過去又被新潮流整的很厲害，高嘉瑜可能是想基於化解和新系雙方一些非必要矛盾，且對自己事業有幫助，又有一些文采的考量下，才在一起。

郭正亮說，自己有收到一些line對話，林男曾私下說，「過去幫高嘉瑜幫很多，包括選舉的事情」，郭正亮覺得，高嘉瑜可能和林男接觸久了，在後面這半年才變成男女朋友，而其實就是就是一路幫忙，也確實有解決掉一些問題，高嘉瑜心理是有一些感激的，包含各種方方面面。

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主持人追問，「高嘉瑜怕他(林男)，是真的嗎？又林男會不會是故意去接觸高嘉瑜？」，郭正亮解釋，他覺得不是，因為林男一路走來都是多Ｐ，因為他對自己很有自信，善於在網路上塑造他很有權力感，「且他也PO出很多我難以想像的一些大企業家合照，顯然是會攀親帶故的」。且不能解釋成「怕」，是因為高嘉瑜知道林男有一些陰招可以報復自己，而女孩子在社會上面對輿論關注的壓力又比較大，因此她當然不希望有那樣的狀況出現。

對於外界好奇，高嘉瑜是法律系出身，為何沒有查林男的身份和過往？郭正亮分析認為，可能是林男在和高嘉瑜互動的過程中，鋪陳讓他全信了，當一個人對自己有相當程度的信任後，怎麼會去想到他還有前科，且兩人之間還有感情因素在。