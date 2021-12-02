物價上漲帶來的通貨膨脹威脅，民眾都還在通膨預期的陰影當中，隨著全球經濟增長放緩，市場又出現“停滯性通膨”的衝擊說法。星展投資總監辦公室指出，前次全球發生停滯性通膨是1970/80年代，當時雙雙發生失業率上揚和通貨膨脹率上升，目前情勢和當年有所不同，其一是疫情以來，單是美國就業市場就有大幅改善，其二，這次物價上漲與供應鏈瓶頸有極大關係，是供需失衡的結果。

DWS 首席投資總監Stefan Kreuzkamp亦指出，一般而言，通膨是由需求上升引起，但今年來的這一次有所不同，主要是由於供應鏈中斷引起供給約束，令供應曲線向左移所致，與此同時受壓抑的消費需求被釋放，這兩大因素導致最近的通膨數據，出人意表地攀升。

星展集團認為，來自供應鏈不均衡復甦造成的通膨問題，「影響將是短暫」，近期已可以看見，供應鏈瓶頸狀況逐漸見頂，例如隨著需求放緩，ISM價格指數上漲趨勢已經停止，估計隨著增長放緩，通膨壓力將逐漸減弱，供應鏈瓶頸的中期結果是商業活動減弱和增長放緩，這將會抑制消費需求。

Stefan Kreuzkamp展望2022年，建議仍應抱持審慎樂觀的態度，預計供應鏈問題將於2022年逐漸趨緩，通膨必然會隨之下跌，預計美國的通膨率為 2.8％，而歐元區與中國則分別為 2.6％及2.2％，較疫情之前的水平高了一些。