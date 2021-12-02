沃旭能源8日起參展台灣國際智慧能源週，今年適逢在台北成立亞太區總部5週年，本次展覽將展出沃旭能源30年來引領全球離岸風電產業發展，立足台灣、深耕亞太5年成果，以及900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工倒數1年，即將為一百萬家戶提供乾淨能源，並持續協助台灣穩居亞太離岸風電樞紐地位。

沃旭亞太區總裁柏森文表示，為了實現創造一個完全以綠能運作的世界之企業願景，五年前沃旭能源洞燭機先來到亞太地區發展，我們員工數目也從個位數成長到目前超過200人的規模，且仍在迅速增加中。目前，沃旭能源在亞太地區共有超過13 GW開發中的離岸風電計畫，包括在台灣、日本、韓國以及越南開發的離岸風電計畫。沃旭能源在亞太各國成長的足跡以及先鋒精神，將於展覽中搭配影音圖文精采呈現。沃旭台灣總經理汪欣潔指出，我們很高興再度參加國際智慧能源週年度盛事，今年展覽主題呼應離岸風電展業在全球30年以及亞太地區超過5年的重要發展歷程。沃旭能源在台深耕，投資完成首座商業規模離岸風場海洋風電，並正全力打造台灣首座大規模遠岸的900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場，預計於2022年底前如期如質完工。

除了接下來的大彰化西北及西南第二階段離岸風場，沃旭能源也正開發大彰化東北離岸風場，旭風一、二、三號，以及沃能一、二號離岸風電計畫，在台灣總共有超過6.5 GW開發中計畫，為第三階段區塊開發做足準備，並展現長期深耕台灣的決心。

沃旭將於展會首日舉辦開幕，由亞太區總裁柏森文(Matthias Bausenwein)及大彰化東南及西南第一階段離岸風場共同執行長傅俐達邀請各界合作夥伴揭開序幕。為期三天的展覽將透過主題分享方式，呈現大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工前里程碑、開發中離岸風電計畫與世界級離岸風電技術、以及供應鏈合作與人才培育等；另有虛擬實境(VR)體驗360度太空之旅，以及可以多角度觀賞的全息投影呈現愛護地球價值。