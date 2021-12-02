金控公司2022年逾2千億元現金股利，可望提早發放。金管會2日宣布，將修正金融業財報編製準則，各公開發行公司要發現金股利，可以公司章程授權董事會2/3以上董事出席，出席董事1/2以上決議即可，之後再報告股東會，最快2022年即可適用。

上市櫃公司現金股利彈性化，以利回饋股東，目前如台積電改四季發放現金股利，因此法規也跟著調整，公司法已修正公發公司要發現金股利，不用再經股東會同意才能發，可先由董事會2/3董事出席、1/2以上通過即可發，之後再送股東會追認即可。

現在金控、保險、銀行、票券公司2022年亦可比照，每年金控公司都是4月公布股利政策，一路要等到6月股東會結束後才能發放現金股利，未來作業時間可以提早，亦可能一年發出多次現金股利。

今年前10月金控獲利已破5200億元，明年可望發出2千億元、甚至破2500億元的現金股利，是否會分批或提早發放，目前仍待金管會相關法規預告完成，預計要明年初發布，但2022年現金股利即可優先適用。