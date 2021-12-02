向榮生技(6794)治療膝骨關節炎的幹細胞新藥「ELIXCYTE」已在台灣完成Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗，為台灣相關臨床研究中進度領先者。同時治療慢性腎衰竭的臨床試驗，目前二期收案中。

向榮自行研發成功的超低溫生物製劑儲存凍管在110年5月取得衛福部第二等級醫材許可證，便利臨床使用及長期安定儲存。向榮生技專精於幹細胞新藥的研發及應用已超過10年，公司同時具有台灣衛福部 GTP實驗室查核通過、日本PMDA海外細胞培養加工設施認證、ISO 17025實驗室及人體器官保存庫等多項高標準品質系統認證。

向榮生技與多家醫院合作進行特管法膝骨關節炎及困難傷口的治療，為幹細胞領域中研發及應用全面發展型公司。向榮生技研發中的幹細胞新藥ELIXCYTE拿下藥物科技研究發展獎藥品類金質獎。目前ELIXCYTE已在台灣完成Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗，為台灣相關臨床研究中進度領先者。