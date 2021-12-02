高通筆電市場催油門！高通在年度Snapdragon技術高峰會期間推出Snapdragon 8cx Gen 3平台，是全球首款5奈米PC平台，更號稱與競爭對手英特爾的x86平台相比，每瓦效能提升達60%，盼藉由高通強大的5G連網能力和先進的AI體驗，直攻入門級Windows PC和Chromebook生態系統，相關終端將於2022年上半年推出。高通在Snapdragon的NB合作夥伴也包括有聯想、微軟以及台灣的華碩(2357)、宏碁(2353)等一線大廠。另外，高通也同時推出了Snapdragon 7c+ Gen 3運算平台，持續擴展Snapdragon在NB的市場機會，儘管目前搭載Snapdragon的NB產品在市場上占比仍不高，但高通看好未來幾年將會快速滲透。

高通技術公司產品管理副總裁Miguel Nunes表示，Snapdragon 8cx Gen 3建立在革新PC產業的技術上，在細薄、無風扇的系統中提供頂級體驗，具備突破性的每瓦效能、沉浸式相機和音訊，以及增強的AI加速技術、閃電般快速的5G連網能力和從晶片至雲端的安全性。高通也正透過Snapdragon 7c+ Gen 3將5G行動運算擴展至整個生態系，進而提高入門級PC的標準。

Snapdragon 8cx Gen 3是全球首款5奈米PC平台，先進的5奈米製程節點結合其他最佳化功能，能夠顯著提升高通Kryo CPU的效能，同時保持與上一代產品相似的功耗。透過整合全新的主要核心，Snapdragon 8cx Gen 3與前一代相比效能普遍提升高達85%，與競爭對手英特爾的x86平台相比，每瓦效能提升達60%。

另外，高通也推出全新Snapdragon 7c+ Gen 3運算平台，採用6奈米製程，是專為Windows PC和Chromebook生態系中的使用者所打造，其CPU效能提高了60%，GPU效能提高了70%。7c+ Gen 3還首次在入門級平台中導入了5G連網，為平價裝置使用者提高了連網標準。整合式Snapdragon X53 5G數據機射頻系統支援5G 6 GHz以下頻段和毫米波，實現高達3.7 Gbps的下載速度，加上FastConnect 6700，該平台也支援速度高達2.9 Gbps的數千兆位元Wi-Fi 6和6E。

搭載Snapdragon 8cx Gen 3和Snapdragon 7c+ Gen 3的裝置預計將於2022年上半年推出。