元晶(6443)太陽能表示該公司的私募案已經完成。參與的成員包括行政院國發基金，以及太陽能產業上下游供應鏈的數家龍頭廠商。元晶太陽能此次私募總股數2589萬股，總金額近6.15億元。其中約31%由行政院國發基金投資，其餘則由國內太陽能上下游供應鏈廠商所組成的昱昇創能認購。

元晶表示，作為太陽能市佔的領導廠商之一，此次私募案得到國發基金的認同與加入，對元晶在本土市場與國際業務拓展上有著深刻的意義。政府支持綠能的政策與作為，不僅體現於推動終端太陽能電廠的開發與建造，並且透過本案實際支持台灣的太陽能製造業。國家級夢幻隊伍的形成，等同為元晶以及其往來的國內外客群注入了一劑強心針。

元晶以此次私募案募得的資金，將開始進行新一代大尺寸高效能太陽能產品的產能擴充。預計明(2022年)年底電池與模組的產能都將達到1.5GW。由於加入私募團隊的成員在不同的材料領域都是最頂尖的龍頭企業，元晶希望藉由這個私募案形塑國內太陽能的上下游結盟，以國內廠商在電子材料上面的研發能力，配合元晶在國際太陽能市場的既有優勢，組成台灣太陽能復仇者聯盟重返國際市場，為國內太陽能製造業開闢出一條新的道路。

元晶表示，台灣的太陽能製造業在過去幾年市場無情淘洗之後，留下來的都是適者生存的勝利者。這些優質廠商，未來面對的將是由政府主導的能源轉型、台灣電子產業國際供應鏈綠電的需求，以及國際碳權碳稅政策推動的再生能源大未來。本私募案在此關鍵時刻順利完成，可說是元晶迎接變局，在政府支持下整合國內優勢企業，迎接下個階段快速發展的起手式。