受新型冠狀病毒（COVID-19）影響，中信金(2891)旗下中信銀行零接觸金融服務使用量持續增加，累計今（2021）年1月至10月ATM無卡提款交易量已突破320萬筆，其中QR Code無卡提款服務量更較去年同期成長超過3成。為擴大服務範圍，即日起永豐銀行DAWHO大戶數位帳戶客戶，可在中國信託銀行全臺逾6700臺ATM掃碼QR Code跨行提款，將提供逾百萬永豐銀行DAWHO大戶帳戶更方便的金融服務。

中信銀行以客戶體驗為核心，自2016年5月推出ATM無卡提款服務以來，至今已累積逾135萬人申辦。根據中信銀行大數據資料分析，ATM無卡服務中以指靜脈最受客戶喜愛，申請人數占整體無卡服務的5成。今年受疫情影響，ATM交易量下降，但QR Code無卡提款使用量卻逆勢成長，今年9月QR Code單月交易量首度超越指靜脈提款，顯示疫情下，客戶對零接觸金融服務的需求越來越高。

秉持普惠金融精神，中信銀行攜手永豐銀行首創掃QR Code跨行提款，即日起永豐DAWHO大戶客戶可至永豐銀行ATM進行申請並設定無卡提款密碼，提款前先登入DAWHO行動銀行APP預約提款，即可於中信銀行ATM點選「他行無卡提款」、完成QR Code掃碼並輸入先前設定的無卡提款密碼，就能跨行提款，不僅無需攜帶金融卡，透過登入DAWHO行動銀行APP與輸入ATM密碼的雙重認證，也讓帳戶交易更安全。

中信銀行遍布全臺逾6700臺ATM，每年總使用次數超過3億次，其中7成以上來自他行金融卡。