全球新冠肺炎疫情持續延燒疑慮再起，軟性銅箔基板(FCCL)廠台虹(8039)保守看待明年第1季，台虹總經理江宗翰表示，新冠肺炎疫情變化未必都是負面或許刺激新需求，預期明年第2季會有更明顯復甦，預計未來兩年在大陸如東廠及台灣廠投資逾20億元擴產因應需求。

台虹今天應券商邀請舉行線上法說會，今年電子產業供應鏈飽受IC缺料之苦，台虹營運亦受到部分影響，不過台虹認為，目前供應鏈缺料變化看起來仍在可控範圍，且公司提前建立庫存，至年底庫存水位已增高，缺料有影響但在可控範圍。

不過，原本台虹預期今年高頻材料出貨占比超過10%，但受到晶片缺貨影響終端產品出貨，打樣量產出貨高頻材料產品占比未能超過10%，僅約在5%至10%。

儘管有缺料問題干擾，台虹今年前3季稅後盈餘6.16億元，年增9.31%，每股盈餘為2.95元；累計前10月合併營收為79.17億元，年增9.93%。

針對第3季底存貨達19.98億元，台虹表示，先前東南亞疫情相對嚴峻，影響部分關鍵原料及運輸，存貨準備提高是因應供應鏈潛在短缺，不得不採取較積極措施。

台虹表示，由於明年第1季不確定因素多，市場都相當保守，對明年第1季趨向保守，預期明年第2季會有更明顯復甦。