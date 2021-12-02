三商壽(2867)今天舉行法人說明會，該公司隨著債券利率下跌及台幣匯率升值已告一段落，預期2022年在利率升息及匯率穩定的情境下，投報率將有更優異的表現。在負債成本方面，明年保單負債成本率亦將維持3～5bps的降幅，對避險成本審慎樂觀，整體避險成本會低於1％。

三商壽前三季總保費收入967億元，年減3.9％，主要由於轉型推動投資型商品影響保費結構，初年度保費227億元，年增5.3％，也是因為投資型商品穩定成長，投資型商品占比已經達到88.6％，稅後淨利19.6億元，年增450.8％，每股盈餘0.76元。

三商壽指出，今年保費業績雖有疫情干擾，但受惠於公司提早轉型為以銷售投資型保單為主，今年投資型商品新契約保費不論是躉繳及分期繳皆較去年大幅成長，截至第三季初年度保費成長5.3％，全年首年度保費有機會挑戰成長10％以上，而明年除預期投資型商品持續熱銷外，公司亦將加強保障型商品的推廣，提供終身、定期、一年期等保障期間多面向的商品，以增加競爭力並可有多種商品組合搭配，以維持銷售動能，預期整體業績仍將持續成長。

前三季經常性投資收益25.6％，年減6.6％，證券已實現收益9.8％，年增17.8％，投資收益率因證券實現獲利增加，海外債券殖利率下降影響，由去年3.15％下降至3.06％。

資產配置部分，現金占比2.6％、國內證券占比4.6％、國外證券占比2.2％、國內固定收益占比18.7％、國外固定收益占比63.3％、擔保放款占比2.4％、保單貸款占比3.4％、不動產占比2.9％。

第三季現金占比下降至2.6％，公司指出，股市到了1萬7到1萬8000點，進入比較震盪震盪格局，但公司股票低於同業水準，還有加碼空間，另外，回補固定收益部位，提高經常性收益率。

至第三季底避險成本為1.31％，避險成本較去年同期減少16bps，主避險工具成本下降，2022年避險成本持續下滑，整體避險成本估計低於1％。