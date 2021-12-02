高嘉瑜委任律師李永裕今日表示已將網路相關截圖提供給檢方偵辦 (吳家豪攝)

駁高嘉瑜自己掌鏡拍片！律師揭林秉樞三大謊言 再曝存私密照硬碟「恐被掉包」

PTT帳號「CrazyWinnie(沒品維尼)」近日在PTT帶風向，企圖替林秉樞洗白，外傳此人是前民進黨台北市議員顏聖冠助理李伯璋。民進黨立委高嘉瑜委任律師李永裕今日下午召開記者會表示，已將相關網路截圖提供給檢方，若有必要，檢方就會進行一些動作。

高嘉瑜遭男友林秉樞施暴一事在11月30日由媒體報導後，當日晚間「CrazyWinnie(沒品維尼)」就在PTT上發文帶風向，指稱「高嘉瑜前男友馬文鈺曾在11月24日大鬧林秉樞母親靈堂，高嘉瑜本人還報警云云」，不久後卻自己刪文，但文章已被鄉民備份留存。

外傳「CrazyWinnie(沒品維尼)」本人即是李伯璋。而李伯璋此人爭議不斷，2012年服兵役期間，上PTT爆卦指稱，自己因監督割草被飛石擊中眼睛，導致視力受損，但部隊長官未予重視，引發鄉民撻伐國防部，未料在長期關注軍中人權問題的黃媽媽了解後，發現是李伯璋為了退役，自行誇大其事。此事也成PTT上著名的「督割事件」，提醒鄉民在真相不明前，切莫任意判定正義。

李伯璋也曾參加太陽花學運，並號稱「台獨機關槍」。2015年擔任顏聖冠助理時，曾在台北市議會偷拍國民黨台北市議員秦慧珠的閉門會議，並將影片外流，顏聖冠後來為了此事，親自向秦慧珠道歉。

2020總統大選期間，曾有網友分析當時PTT上收錢辦事的3大網軍陣營，分別是「跑步哥」、「卡神楊蕙如」及「台獨機關槍李伯璋」。

外傳李伯璋近年持續投入網軍，並曾在PTT攻擊台南市長黃偉哲等人。近日傳出林秉樞透過民代聯繫李伯璋，並發動網軍攻擊高嘉瑜，但被點名的民進黨立委陳亭妃、林宜瑾都否認，也說不認識林秉樞。

李永裕表示，網路上的相關截圖已經提供給檢方，若檢方認為有必要，應該就會去進行一些動作，若檢察官認為犯罪嫌疑重大，高嘉瑜這邊當然就會提告。

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