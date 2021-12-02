新竹縣消防局2022年消防形象月曆2日正式發表，4日起可憑發票兌換。（莊旻靜攝）

新竹縣消防局2022年消防形象月曆2日正式發表，4日起可憑發票兌換。（消防局提供）

新竹縣消防局2022年消防形象月曆2日正式發表，4日起可憑發票兌換。（消防局提供）

新竹縣消防局2022年消防形象月曆2日正式發表，4日起可憑發票兌換。（消防局提供）

新竹縣政府消防局自2017年開始，年年拍攝消防形象月曆，為了加強宣導，今年以「火神的使命」為主軸，每月除了以救災訓練場地拍攝外，也增加宣傳標語，提醒民眾提升消防安全，形象月曆2日正式「開箱」，4日起民眾憑5張紙本分票前往縣內7個消防分隊，即可兌換1份月曆。

新竹縣長楊文科表示，兌換的發票所得預計捐給財團法人新竹縣天使之音協會、新竹縣身心障礙者照護發展協會、新竹縣私立保順養護中心等縣內弱勢團體或機構。楊文科也說，新竹縣的消防員具備專業救災技能，也會支持消防業務，除了擴編員額外，也增購全台僅4輛的70公尺高的雲梯車，也計畫增設高鐵消防分隊，守護民眾安全。

消防局長孫福佑表示，今年月曆由國內知名攝影師許釗滂掌鏡，受到疫情影響，明年月曆背景多為消防訓練場合，入鏡的主角都是各外勤單位的菁英，展現精實的肌肉線條，及專業能力，並搭配各式防災宣導，提醒民眾不論居家、登山等，都須具備的基本常識。

12月4日起的8點30分，民眾可憑5張11、12月的紙本發票，前往竹北、竹東、新埔、湖口、山崎、關西及寶山等7個消防分隊，將各提供500份月曆讓民眾兌換，每人限兌換2份，當天各分隊將安排月曆主角現場簽名及拍照。新竹縣消防局也在臉書粉絲專頁舉辦「打卡抽月曆」活動，響應月曆發行活動。