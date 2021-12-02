台東縣環保局結合台東縣自然與人文學會推動綠島環教（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣環保局結合台東縣自然與人文學會推動綠島環教（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣環保局結合台東縣自然與人文學會推動綠島環教（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

為減緩綠島生態耗損，台東縣府與台東縣自然與人文學會合作致力推廣低碳永續旅遊，在不損及經濟利益為前提，積極參與環境行動，提高民眾的環保意識，為當地注入永續的新活力。

綠島鄉每年吸引數以萬計的觀光人潮造訪，然而所帶來的污染，早已超出當地的環境負荷。縣府為減輕綠島垃圾處理的壓力，環保局近年來積極在當地實施飲用水共享平台、一次性飲料杯減量計畫，聯合公務機關、旅宿業者共計46處場所試行奉茶，提供遊客免費飲用水，在地商家則推出自備飲料杯的優惠折扣，雙管齊下，使離島垃圾減量已有顯著成效。

深耕綠島已超過十年的台東自然與人文學會學會，組織成員除了有土生土長的綠島青年，更匯集來自全台各領域的翹楚，志工也從草創時期的20位累積至85位，加上居民與在地業者的支持與配合，讓環境衝擊最小化，成功推動健全產業、多元生態、豐富人文的永續發展平衡。

環保局說明，台東自然與人文學會配合台東縣政府推動永續發展政策，因地制宜協助區域進行環境改善，以友善海洋、土地的旅遊方式，帶領遊客參與護蟹行動、清理寄居蟹蟹殼，延續島嶼豐富的自然資源。

另外，學會也努力經營在地環教的多元推廣，透過重整老屋、農地復耕、復興傳統漁法，活化老舊村落與古早文化，作為產業推廣及環境教育的交流據點；並與綠島國小合作開辦潛水培訓課程，培育下一代的環保潛水夫，奠定青年在地就業的基礎；同時也聯合12家業者，推廣無痕旅遊，共同取得環保署認證足跡。