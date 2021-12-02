今年海峽論壇將於12月10日至11日在廈門舉行，陸委會副主委邱垂正今（2）主持例行記者會時表示，「海峽論壇」為大陸主辦之大型對台統戰平台，歷年藉由活動拉攏及分化台灣，宣傳對台統戰成果，以達成統一台灣的政治目的，今年更不排除對岸利用此平台宣傳操作「反獨促統」的政治主張。

針對海峽論壇，陸委會提出五點政策立場：一、禁止在臺辦理「海峽論壇」相關活動。無論實體或視訊、錄影，「海峽論壇」活動不改變其統戰本質。陸方不可在臺舉辦論壇分支活動及延續性活動；我地方政府、人民或團體不得與陸方在臺合辦論壇相關活動。不希望我方人士透過視訊參加，造成任何在臺辦理事實。

二、 禁止中央機關人員參與，不樂見我地方政府與會，呼籲我民眾團體勿輕易參加。無論實體或網路，禁止中央部會及所屬單位人員出席相關活動；不樂見地方政府人員參加相關活動；奉勸我民眾及民間團體，勿輕易參加。

三、 禁止參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制臺灣方案」。禁止機關（構）、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制臺灣方案」或「民主協商」等活動。

四、 提醒國人交流應遵守兩岸條例及相關規範，避免觸法。為防範中共對臺統戰滲透，傷害我主權及民主，政府已完成包含國安五法、反滲透法等之國家安全法制，提醒國人從事兩岸交流時，應遵守兩岸條例及相關法律規範；另不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

陸委會最後重申，推動兩岸人民正常交流往來係政府既定的政策，支持秉持對等尊嚴、合於規範、不涉任何政治前提的兩岸交流。近來中共加大對台政軍威脅及恫嚇，意圖破壞分化我民主社會，今年更不排除中共利用此平台宣傳操作「反獨促統」的政治主張。呼籲國內各界應留意社會觀感、掌握國內民意脈動，切勿配合中共對台統戰操弄，共同維護國家主權及自由民主。

邱垂正也呼籲，大陸要尊重台灣民意，務實處理及改善兩岸相關的問題，片面強加各種框架或是規劃在台灣人民身上的統戰宣傳，無法使台灣人民感受到善意，只會適得其反，使雙方的心理距離漸行漸遠。