信義鄉農會酒莊今年成果豐碩，囊括國內外評鑑6項金牌。（廖志晃攝）

信義鄉農會酒莊今年成果豐碩，囊括國內外評鑑6項金牌。（廖志晃攝）

信義鄉農會酒莊今年大豐收，產製優質酒品參加國內外酒品評鑑，席捲6項金牌獎，成績傲視全國酒莊；其中，在美國舊金山舉辦的世界烈酒評鑑比賽，「狂野」奪得雙金牌的榮耀，更是難得的殊榮。

信義鄉農會總幹事何建中指出，今年，信義鄉農會酒莊以梅子為原料產製的酒品，在國內及國際市場大放異彩，主要就是農民生產最天然的梅子，提供農會以傳統製程，加上絕佳水質製作出最優質的原酒，再經過低溫熟成，造就最佳風味的好酒。

信義鄉農會酒莊釀造的酒品「狂野」，今年獲得在美國舊金山舉辦的世界烈酒競賽雙金獎；還有法國釀酒師公會在巴黎舉辦的世界酒類競賽金牌。信義鄉農會獲得財政部舉辦的酒品評鑑特優金牌，還有農委會農糧署舉辦的全國農村酒莊競賽，3項酒品柔水、梅花醉及長老說話都獲得鄉金牌獎。

何建中表示，信義鄉產製的梅酒，能夠在國內外酒品大賽中脫穎而出，除了製酒師的嚴格控管流程，還有農民辛勞的付出，因為，農民不用化學肥料，堅持生產優質天然梅子，才能釀造出首屈一指的好酒。

信義鄉農會梅子夢工廠廠長張志雄說，在美國舊金山獲得雙金殊榮的「狂野」，都在酒莊窖藏一段時間，而且是以傳統陶缸儲存，很容易揮發，但是，為了獲得最佳品質，信義鄉 農會酒莊堅持古法釀造，就是要讓民眾品嘗到最佳品味的好酒。

何建中表示，因應市場需求及農產品行銷，農會正在研發以梅子加上其他農產品如火龍果的新酒品，即將推出，敬請期待。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障