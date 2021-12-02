桃園觀音蓮花園休閒農業區每年7、8月蓮花盛開，會吸引眾多遊客慕名前來，延續8月蓮花季的盛況及人氣，10月底辦理萬聖南瓜節活動，現在則邁入草莓盛產季節，想採草莓不用跑大湖，觀音就有1座上千坪的室內智慧草苺園，12月中旬將開放讓民眾採摘。

林家古厝在觀音蓮花園休閒農業區經營多年，為填補冬季遊客少的淡季，看中每年12月至隔年4月為草莓季，能吸引不少遊客，林家古厝與草菓農場去年攜手投入約1千多萬元的經費，以打造1028坪的室內草莓溫室，引進自動化控制系統，可利用手機調控溫室內的溫度及灑水功能，市府協助向中央爭取350萬元補助。

林家古厝老闆林錦堂表示，園內以種植無毒、日系品種草莓為主，包括桃園四號、美姬、豐香、白草莓珍珠、天使，及具水蜜桃風味的桃薰等草莓品種，去年因數量不足僅開放給廠商，今年質量不錯會再開放讓民眾入場採摘。

「現在草莓還有點綠，預計再等十來天就能開放！」林家古厝老闆林錦堂說，目前草莓價格1斤預定500元，可選擇單純採摘或是購買套裝，若選擇加購DIY草莓糖葫蘆課程、購買下午茶或用餐等，採摘費用會再打折，12月中旬過後，民眾可預約採摘或直接至現場排隊，一起享受草莓季。