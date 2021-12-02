雲林縣遠景發展協會為喚起民眾關注海洋廢棄物問題，回收漁業浮球再利用，藉由藝術家彩繪、改裝浮球，讓海洋廢棄物搖身一變成為藝術創作，協會2日表示每年雲林海岸有上萬個廢棄漁業浮球，嚴重影響海洋生態，有必要加強宣導與清除工作，讓海岸線更潔淨美麗。

雲林縣遠景發展協會2日起至明年2月20日，在台西鄉海口故事屋舉辦「海漂奇藝季」創作展，50名藝術家利用回收的漁業浮球，創作出各種彩繪球、燈飾、風鈴、浮球公仔，讓民眾驚呼「原來海邊這些不起眼的漁業浮球，也可以變成美麗的飾品」。

協會會長丁仁桐表示，漁業浮球的功能是讓網具可以漂浮在海上，為漁民捕魚時最常用的工具，但每年都有數以萬計的浮球被棄置，這些浮球漂浮在海上，或是被沖到岸邊，造成海、陸環境汙染，卻一直沒有解決方案，因此藉由此次創作展，呼籲大家重視海洋廢棄物問題。

丁仁桐說，漁業浮球相當堅固，回收後只要用點巧思，就可以製作出許多飾品或日常用品，例如將數個浮球連接作為桌腳、椅腳，也可製成大型裝置藝術，最常見的作法是改裝成燈具，此次藝術家的浮球公仔也非常受到歡迎，許多民眾直說「要去海邊撿幾個浮球來創作」。

參與此次活動的藝術家認為，透過藝術與創意，是解決海洋廢棄物的方法之一，其次是加強回收宣導與環保教育，呼籲漁民不要任意棄置漁業浮球，最後由環保相關單位提出回收鼓勵方案並訂定廢棄罰則，多管齊下，才能減少漁業浮球的廢棄問題。