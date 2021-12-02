高雄市鳳翔國中梁老師1日執行交通導護工作遭小客車闖紅燈撞飛，引發老師是否該執行交通導護工作的爭議。教育部表示，2019年1月1日至今年12月1日止，有關學校導護志工、教師、警衛等執行導護工作，致發生交通意外事件計11件13人，其中教師1件1人。
教育部表示，依據規定，國民中、小學依據周邊交通狀況需求，編組成立導護志工隊，對於服務之志工提供安全知能訓練課程。並推行校區周邊「安全服務站」等安全維護措施，以維學童上放學安全。
基此，教育部說，學校除結合警察及義交等專業協助，亦能依照學校所在環境區域特性，彈性規劃由學生家長、志工、警衛、老師等組成學校導護人力，於學校校(側)門口或周邊執行導護工作，以維護學童安全。
教育部指出，有關校園周邊通學環境倘有危險之路(段)口等需協助改善時，學校可提各縣（市）道安會報討論研商解決，並請交通及警政單位協助維護其周邊環境安全與順暢。
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