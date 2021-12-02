美國海軍證實，部署的西太平洋的卡爾文生號航空母艦(CVN-70,USS Carl Vinson)在上星期連續遇到2次「A級事故」，雖然沒有人受傷，但修理費用不少。

美國海軍時報(Navy Times)報導，第1起事故發生在11月22日下午1點左右，1架F/A-18E超級大黃蜂戰機在飛行訓練其間，右引擎突然故障著火，所幸飛行員仍可憑著左引擎的推力返回航空母艦，這也是雙引擎戰機的安全性。

航空母艦上有備用的引擎，要是發生修復較困難的故障，可以以更換的方式維持戰機的出勤。(圖/美國海軍)

2天後，也就是11月24日的凌晨4點30分，在反潛戰訓練期間，一架MH-60R海鷹反潛直升機的懸吊式聲納(dipping sonar)因纜線斷裂而落入海中，已無法尋回。

卡爾文生號發言人米蘭達‧威廉斯(Miranda Williams)說，這兩起事件都在調查中，2架飛機都在艦上修復中，戰機可以更換引擎，而直升機也能再換新的聲納系統。

MH-60R反潛直升機吊放聲納。(圖/美國海軍)

不過1具F414引擎與懸吊聲納也不便宜，海軍初步將其列為A級事故，也就是裝備損失價超過 250萬美元。

卡爾文生號是尼米茲級的3號艦，1982年服役，距今已達到40年。該艦在今年8月部署到第7艦隊防衛西太平洋。另外它是第1個部署F-35C聯合打擊戰機的航空母艦，作戰能力會優於其他航艦。