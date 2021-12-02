半夜改裝車呼嘯而過的聲音，讓民眾氣得牙癢癢，1月起全國實施聲音照相系統，桃園市有4台聲音照相取締噪音車，共拍攝967輛，有80輛經檢核判定後確認開罰，另也加強環警監聯合稽查，告發率為60.9％，希望能還給民眾安寧的居住品質。

深夜改裝車一直以來都相當擾民，近期有市民反映，凌晨常被改裝車聲響吵到睡不著，另有人抱怨，建議全市民眾家中都要加裝高級氣密窗，才能杜絕夜間被車子聲響嚇醒。還有八德民眾嘲諷，桃園應爭取建置F1夜間賽事，賽道由國道2號機場端起，經由大湳交流道回往起點機場，直呼聽改裝車聲響聽到很火大。

環保局指出，今年截至11月28日止，聲音照相科技執法91場次，共拍攝967輛，經檢核判定後確認開罰共80輛，告發率仍不到1成，環保局坦言，聲音照相科技執法易受環境條件限制，包括車輛太多、地面潮溼、雨天、風速超過每秒5公尺以上等，以上原因會干擾判定而無法成功告發，才導致告發率不到1成。

環保局表示，聲音照相科技執法目前僅是輔助，改裝車稽查主要還是以環警監聯合稽查為主，今年總共執行132場次，共攔檢2030輛，告發率60.9％，民眾陳情的路段，經評估後若合適便會納入稽查熱點。

對於八德市民反映改裝車輛太吵，八德警分局回應，警方針對轄內各個重要路段及改裝車輛易聚集熱點，都有不定期、機動設置稽查點並規畫攔檢勤務，截至目前已攔查106輛現場檢測超標違規的噪音車輛、通報近3069輛違規改裝噪音車召回檢驗、裁罰，防止深夜噪音車輛擾民，還給民眾安寧的環境。