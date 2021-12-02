中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，以嬌小外貌加上極大反差的E罩杯傲人身材，今年初才加入啦啦隊就迅速積攢高人氣，擄獲萬千男粉絲的心，還因為撞臉議員黃捷掀起討論；林襄最近分享私下愛穿的衣服，直接換裝性感程度破表，尤其褲子脫一半洩下身形狀讓網友受不了。

林襄被譽為新一代啦啦隊女神，除了在球場邊替球員加油外，她也積極耕耘演藝事業，不僅上節目還有發行個人寫真集，都獲得不錯成績，更因為有一張神似議員黃捷的臉蛋，被封為「兇版黃捷」；1日林襄在IG和YouTube個人頻道上傳新影片，換了7套穿搭，過程中直接換衣服，大尺度畫面令人血脈噴張。

林襄換裝影片掀起熱烈討論。(圖/ 摘自林襄IG)

林襄換裝影片大尺度，上下失守讓粉絲看了血脈噴張。(圖/ 摘自林襄IG)

在IG上的預告，直接把精華畫面都釋出，一開頭就只穿著黑色內衣挺著超兇上圍，脫衣服時上衣因胸部太大卡住也超撩人；另外林襄牛仔褲穿一半，起身把褲子穿好時，洩露下身形狀，讓粉絲看了十分害羞，超大尺度再度掀起討論。

林襄大方展現好身材，讓一片網友不僅被美暈，也都被驚喜得不要不要，紛紛讚嘆「高質量女神」、「太正了吧」、「換衣系列的每部都好有質感」、「受不了」、「誰受得了」、「這不是女神，什麼才叫女神」、「光是40秒預告就浪費我2個小時了」。