國民黨雲林縣黨部今（2日）在雲林縣農會禮堂舉辦127周年慶祝表揚大會，新任主委陳瑞雄呼籲18日舉行的4項公投請黨員與支持者力挺「4個同意」，會中也表揚30年以上黨齡黨員，並介紹9名新任義務職副主委。

陳瑞雄表示，民進黨政這2年來從進口萊豬到疫苗之亂，為箝制新聞言論自由不惜動用國家機器撤銷中天新聞台執照，執政荒腔走板，現又動用國家資源強力阻擋4項公投案，呼籲全民讓4項公投案「同意」通過，表達對政府的強烈不滿。

慶祝大會隨後表揚入黨滿30年以上的同志，70年以上有5人、60年以上5人、50年以上21人、40年以上21人、30年以上43人。

陳瑞雄隨後介紹9名新任義務職副主委，以加強黨員聯繫工作，包括雲林縣議員李明哲、雲林縣民眾服務社理事長林振順、縣政顧問團副總顧問黃博擧、雲林縣農會總幹事簡明欽、黨中央委員吳美霞、雲林縣工策會總幹事張耀文、文傳會副主委周柏吟、黃復興黃榮林黨部主委丁仁和、21全黨代表張東凱。