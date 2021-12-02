據日媒報導，日本執政的自民黨考慮在《預算編制大綱》中首次提及台灣，以「中國在台灣附近的軍事活動急劇活躍」以及釣魚島問題等說辭聲稱日本安全環境「更加嚴峻」，並藉此要求增加防衛經費以強化軍事防衛武力。

陸媒《環球時報》引述日本《共同社》報導說，日本自民黨2022年度預算案方針，該黨匯總基本方針做為《預算編制大綱》，草案內容包括自民黨重視慰安婦和強徵勞工等與日韓之間的歷史問題上的「歷史戰」，並將「歷史戰」以及福島核污染水處置問題列為重要課題，宣稱將鞏固對日本的理解和信任，並強調應進一步強化與國際機構合作以及戰略性的對外宣傳。

《環球時報》認為，日本曾經犯下累累暴行，尤其是對亞洲鄰國。它最需要的是反思懺悔、改過補償，而非什麼發動「歷史戰」，難道是打算用錢或者武力混淆黑白？

報導指出，自民黨考慮在《預算編制大綱》中也首次提及台灣，聲稱「中國在台灣附近的軍事活動急劇活」，以中國釣魚島和台灣做說辭聲稱日本的安全保障環境「更加嚴峻」，要求增加防衛費強化所謂的「防衛力」。

此外，針對中國船隻在釣魚島附近海域航行，報導表示，自民黨要求加強關於「日本領土和主權」的調查研究以及資訊發佈。針對「在東海和南海加強活動的中國」， 將提升對國際訴訟的應對能力，以維持並擴大基於「法治」的秩序，提倡積極參與國際規則的制定，「推進有日本特色的人權外交」等等。

日本前首相安倍晉三12月1日在台灣智庫發表網路視頻演講時宣稱，日本在台灣問題所面臨挑戰與釣魚島、與那國島等日本領土領海所面臨的挑釁沒有兩樣。安倍聲稱，日本必須超前部署，防範中國從空中、海上、海底不斷進行各種軍事挑釁，「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」。

中國外交部發言人汪文斌針對安倍談話表示，安倍晉三罔顧國際關係基本準則和中日4項政治文件原則，公然在台灣問題上胡言亂語，指手畫腳，妄議中國內政。汪文斌強調，台灣是中國的神聖領土，絕不容外人肆意染指。日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下了罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重的歷史罪責。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，任何人膽敢重走軍國主義老路，挑戰中國人民的底線，必將碰得頭破血流。