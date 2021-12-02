餐廳菜色以台灣在地農產、配合季節時令、畜牧肉品為主，利用西式擺盤融合各種不同料理元素，製作出無國界料理。（柯宗緯攝）

高雄知名無菜單料理「雅樂廚苑」近來開設第二品牌「蘼樂餐酒Lees Garden Wine Bar」，近日進駐高雄義享時尚廣場6樓，環境超chill，主打無國界料理外，其中招牌「流星黑金手工刈包」名聞，就連台鐵「鳴日號」都找上門合作。

品牌創辦人暨餐飲總監Lisa李怡瑩，旅居澳洲近30年，期間常至不同地方與國家學習美食烹調與飲食文化。（柯宗緯攝）

品牌創辦人暨餐飲總監Lisa李怡瑩，旅居澳洲近30年，期間常至不同地方與國家學習美食烹調與飲食文化。菜系風格多變，善於利用當地季節食材，結合異國文化、復刻台式家常菜，製作Fusion融合料理，一道道拿手私房菜，有魔力能勾起記憶中的回憶，家的味道。

「蘼樂餐酒」進駐義享後，也能滿足北高雄顧客味蕾。（柯宗緯攝）

位於南高雄的「雅樂廚苑」3年來，累積不少死忠饕客。全新品牌「蘼樂餐酒」進駐義享後，也能滿足北高雄顧客味蕾。餐廳風格結合金、木、水、火、土五行元素，鋪上仿真草叢石階的地毯，花瓣紛飛的燈飾裝潢，打造時尚餐酒餐廳，令人感到放鬆。

店內主打時尚迷幻風格，更以大理石打造高貴吧台，最受矚目的鎮店之寶，是有著重達288公斤的彌勒佛坐鎮，Lisa直說，彌勒佛不僅有象徵招財之意，歡迎來用餐的客人，可以笑口常開，還可以摸摸彌勒佛，沾沾喜氣添好運。

餐廳菜色以台灣在地農產、配合季節時令、畜牧肉品為主，利用西式擺盤融合各種不同料理元素，製作出無國界料理，並精選多國佳釀葡萄酒、香檳、精釀啤酒等，搭配時下流行的融合菜系，滿足不同消費者的味蕾。

像是「流星黑金手工刈包」在台鐵「鳴日號」上受到歡迎，吃得到天然竹炭製成的麵皮，搭配精選肉餡與鮮蔬，最後抹上一橫日本金星粉，感受到傳統小吃的時尚台味。

至於「蘼樂招牌沙拉」則選用蝶豆花製成的果醋凍與愛玉，滿滿時令海鮮搭配水果油醋，靈感來自於馬祖的藍眼淚。

迎來聖誕月，蘼樂推出聖誕限定雙人套餐，包含蘼樂招牌沙拉、拿手手路菜桂花蟹肉捲、主廚濃湯、松露海鮮天使麵、主餐三選一（板腱牛、嫩煎鴨胸、小戰斧豬排）、還有節日限定甜點與飲品，套餐價1899元。提前預約用餐，加贈特製紅酒燉牛腱冷凍料理包一份。

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