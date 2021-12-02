有些人天生直覺就非常敏銳，常常在事情還沒結束的時候就猜到結果。《搜狐網》命理專欄近日發文，點名雙子座、巨蟹座、天蠍座和雙魚座的人第六感很強，只看見一點蛛絲馬跡就可以做出神準的預測。

1、雙子座

水星是雙子座的守護星，從符號上就可以看出他們的「雙重性格」，也代表他們敏銳的直覺和判斷力，不過由於雙子座的思考方式比較跳躍，大多數情況下第六感都處於隱藏狀態，除非發生危險或無法處理的危機，否則將會變成永遠都沒辦法被觸發的隱藏技能。

2、巨蟹座

巨蟹座個性敏感、小心謹慎，遇到事情的時候，常常會看見別人沒有注意到的小細節、從蛛絲馬跡中分析出背後的真相，同時觸發潛意識裡的第六感幫忙判斷，雖然他們的推論有時候看起來毫無邏輯可言，但其實都源自於他們潛意識中的合理推斷。

3、天蠍座

冥王星是天蠍座的守護星，所以他們身上總是有一股神秘的氣場，並且擁有強大的感知能力，因此天蠍座也是12星座當中的直覺之王，尤其在面對感情問題時，他們會完全地相信直覺，讓另一半感到非常困擾，但結果往往會證明他們的直覺並沒有錯。

4、雙魚座

被海王星守護的雙魚座同樣擁有強大的第六感，他們內心敏感、思考活躍，可以從對方的動作中捕捉到細節，並感知到其中所包含的意義，這就是他們與生俱來的天賦。而在日常生活中，雙魚座也經常使用這個技巧，判斷對方可不可信，藉此結交可靠的朋友。