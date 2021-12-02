迎接聖誕佳節到來，有別於百貨同業以聖誕樹裝置，中友百貨今年邀請來自日本的「小熊學校」－傑琪公主駐站，且帶來了她的11位小熊哥哥，陪伴中部民眾渡過溫馨聖誕節。中友不僅打造可愛的小熊傑琪打卡亮點，聖誕節檔期推出滿千送百、獨家會員禮、品牌日加碼等多重優惠吸客，還針對中友APP會員推出先買後付BeautyPay，搶先體驗創新金融服務！

中友百貨表示，矗立在中友C棟1F廣場、高達6米的巨大傑琪公主氣球，穿上紅色絨毛斗篷與聖誕帽，可愛的模樣，讓經過的民眾紛紛拿起相機合照，除了廣場的巨大熊熊氣球之外，還有各款不同造型的熊熊打卡點分布在館內各樓層，12/26前，只要在館內各個打卡點拍照打卡上傳社群，還可兌換KAKA醬烤洋芋片1包。

此外，喜歡小熊傑琪的小朋友們，還可報名參加12/25的「傑琪說故事見面會」，超可愛的傑琪熊熊會出現在說故事活動現場與小朋友們互動，可至中友APP「活動專區」報名。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，近日來氣溫明顯下降，民眾採購冬衣的需求增加，加上年底聚會多，有交換禮物的需求，因此中友看好聖誕節商機，推出滿千送百、獨家會員禮、品牌日加碼等多重優惠活動。

值得一提的是，針對中友APP會員推出全新消費模式－先買後付BeautyPay，搶先體驗創新金融服務！簡聰政說，中友BeautyPay擁有四大優點－更便利、更輕鬆、更優惠、更時尚，只需完成線上註冊，無需提供財力證明也無需等待審核，立即提供信用額度可於店內輕鬆消費。中友聖誕節檔期自今（2）日起至12/26，推出全館滿千送百、首4日振興再加碼、家族會員獨享禮、玉山中友卡/指定銀行刷卡滿額禮等多重優惠，並推出聖誕夢幻抽，隔週抽EZCast Beam J2微型投影機、壓軸抽D＆D JEWELRY 50分經典Emerald Cut鑽戒。

此外，適逢網路雙12購物節，12/6至12/12，中友購物網線上天天限時簽到領優惠，12/12當天，持中友APP於百貨店內消費達指定門檻並扣指定家族點數，即可兌換Kolin直立手持兩用吸塵器、ONE amadans極美微波爐、KINYO多功能調理棒4件組等好禮！