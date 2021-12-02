來到令人食慾大開的冬季，gelato pique café、微熱山丘、十間茶屋推出美味的甜點新品，身為甜點控絕對不能錯過！

▍1.gelato pique café X PEANUTS聯名可麗餅、冰淇淋

來自日本高人氣夢幻午茶gelato pique café皮克咖啡可麗餅屋，二度攜手超高人氣的史努比，推出具有台式風味的黑糖珍珠系列聯名新品：史努比珍珠鮮奶油可麗餅、查理布朗珍珠鮮奶油可麗餅、胡士托黑糖珍珠牛奶霜淇淋，濃郁Q彈甜而不膩的黑糖珍珠，是大人小孩都難以抵抗的魅力甜點，身為PEANUTS的鐵粉們絕對要品嚐！聯名限量甜點於12/2起正式販售。

史努比珍珠鮮奶油可麗餅、查理布朗珍珠鮮奶油可麗餅。（邱映慈攝）

胡士托黑糖珍珠牛奶霜淇淋。（邱映慈攝）

今年３月首次推出PEANUTS聯名商品引發排隊熱潮，此次特別追加補貨熱賣款：杯墊、馬克杯、琺瑯杯及肩背袋，並且推出憑「紙本五倍券」購買聯名商品可享買一送一最低享5折優惠回饋鐵粉。（邱映慈攝）

▍2.微熱山丘蜂蜜脆蛋糕

微熱山丘推出新品「蜂蜜脆蛋糕」，嚴選純真蜂蜜與天然配方製作，以慢火烘焙出酥脆口感，入口後充滿清甜蜜香，與淡淡的蔗香尾韻，格外適合作為食材，搭配「沾、佐、製、配、玩」五種創意吃法，隨手DIY令人驚喜的派對小點。條狀造型的蜂蜜脆蛋糕，以童趣的夾鏈袋包裝，容易撕開取用，適合與同伴「你一條、我一條」輕鬆共享；條狀造型更可以嘗試玩疊疊樂、真心話大冒險等遊戲，邊吃邊玩，讓派對時光好熱鬧。

微熱山丘蜂蜜脆蛋糕。（圖／品牌提供）

「蜂蜜脆蛋糕」適合作為點綴、搭配的食材，隨手DIY令人驚喜的派對小點。（圖／品牌提供）

▍3.十間茶屋 X but.2022虎年限定禮盒

十間茶屋與人氣甜點店but.首度跨界聯名，推出2022虎年限定禮盒，內含三款掛耳原葉茶：初春蘭香、烏龍午韻、暮色小葉紅，搭配兩款奶油餅乾：濃厚奶油餅乾、生乳酪蜂蜜海鹽餅乾，是虎年最能兼顧味覺、視覺特色的絕佳送禮選擇。

十間茶屋 X but.2022虎年限定禮盒。（圖／品牌提供）