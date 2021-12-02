林秉樞涉嫌對立委高嘉瑜施暴囚禁，目前已遭羈押禁見，而黑歷史與身分背景曝光，他目前無正職，是政治大學政治系在學博士生，自103年入學至今修學過4個學期，但卻連基本的30個畢業學分都未修完，1名學長透露即便林未因此事遭退學，也會因未在規定修業年限內完成資格考，遭校方以此理由退學。

台北市議員徐巧芯在《新聞大白話》中曾提到與林秉樞是同一個學校、科系（政大政治系），林是博士班，徐巧芯透露今天在校友會的群組裡面，很多人在罵他詆毀校譽，她也提到林秉樞曾用筆名在寫很多政治性文章，多半是批評國民黨，「簡單來說他就是我們在講的那種塔綠班」。

政大政治系今（2）發出聲明，林秉樞於103學年度註冊入學博士班，修業期間因個人因素曾經休學，目前其在本系仍保有學籍，目前已提請學生獎懲委員會審議，依校規處分，最重懲處可退學；據了解，林秉樞就讀博士班7年，至今已休學4個學期，仍有30個畢業學分未修完，根本沒有獲得資格考資格。

據ETtoday報導，1位林秉樞的學長私下表示，林不常到學校上課，同學們都對他印象不深，此外現在博士教育制度是「7年+2年」期限內須完成資格考，林就算是沒被退學，年限一到也會被學校退學；1名教授說正常博士生7年時間應該已修滿30個畢業學分，直言林「外務很多、有點混過頭」，除非林接下來非常認真努力，否則期限內完成資格考的機率很低。