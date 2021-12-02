中央流行疫情指揮中心今年5月把疫情升為三級警戒，重創我國產業，為了協助事業單位度過難關，勞保局繼去年，今年再度祭出申請緩繳勞、就保保險費及勞工退休金措施，緩繳金額達114億餘元。
只要是符合「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，由各中央目的事業主管機關認定受影響之產業或事業，及與產業相關之職業工會被保險人；或因受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響向各縣（市）政府勞工行政主管機關通報減班休息者，可以把勞、就保保險費及勞工退休金，自寬限期滿日起算，得延後半年繳納，緩繳期間免徵滯納金。
申請已於11月30日截止，據統計，其中勞保及就保保險費共有2萬1167個單位請、職業工會被保險人則有4008人申請，申請的事業單位以批發及零售業最多達5706家、住宿及餐飲業以4085家次之、教育業則以2019家再次之；勞退緩繳的事業單位中則以批發及零售業達5527家最多、住宿及餐飲業以4067家次之、教育業以2005家再次之。
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