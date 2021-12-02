國內醫療科技年度盛事「2021台灣醫療科技展」，今（2）日起在台北南港展覽館一館盛大登場！中科管理局今年聯手7家執行「加速中部地區生醫產業創新計畫」廠商，在現場設立「中科精準健康主題館」，以聯展方式呈現計畫執行成果；另有上銀、台達電、旭東、芮生生醫、善德生技、瑞基海洋、藥華醫藥等7家中科廠商設攤參展，展現精準健康、微創手術醫材、智慧輔具與其他醫材產品等領域頂尖技術與製造能量。

其中，「中科精準健康主題館」包括台灣骨王研發製造「OOPDS」手術前規劃系統、醫百科技開發「醫擘」機械手臂立體定位輔助手術系統、承鋆生醫「Lascaux VideoMesh」智能手術影像整合系統、德盟儀器製造複合波長光源機及內視鏡組、能資國際可攜式四肢及胸腔輔助用X光機等由臨床需求衍生之高階醫材產品、醫華生技Cell RevealTM微量細胞擷取儀、晶光科技POCgeni新冠病毒S1抗原檢測開發板等精準檢測創新醫材產品。

此外，中科推動產學研醫鏈結有成，台灣骨王與花蓮慈濟醫院合作執行「以病患為中心的骨盆安全重建之路：使用3D模擬輔助手術復位固定」計畫所建置的多點觸控解剖軟體平台，更獲得2021年國家新創獎「臨床新創獎」肯定。

中科管理局表示，自108年起推動「加速中部地區生醫產業創新計畫」，中科積極運用中部地區精密機械與光電產業利基，將自動控制、機械設計、光電量測與智慧機器人等專業技術導引至智慧醫療及生醫產業，鼓勵廠商投入產品研發與設計製造，協助參與國內外展覽活動擴展市場，匯聚頂尖生技醫材業者發展中台灣生技醫材產業聚落。

藉由計畫鏈結台中榮總、中國醫藥大學附設醫院、亞洲大學附設醫院、彰化秀傳醫院與彰化基督教醫院等知名臨床機構及研發訓練中心，提升國內自行研發製造高階智慧輔具、生理感測系統及微創手術醫材等精準健康與健康照護領域的技術發展，展現科技產業廠商堅強的研發實力，也開啟生醫相關產業鏈的新商機。