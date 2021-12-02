新竹縣2021「喜閱節暨終身學習博覽會X台灣閱讀節」將11日在新竹縣文化局廣場登場，今年主題為「運動文學」，不僅有闖關活動，還邀請玉米雞劇團、菲力表演家族演出，新竹縣長楊文科也邀請民眾一起聽故事、看表演、拿好禮，共度有書香、運動的周末。

新竹縣政府教育處指出，當天邀請玉米雞劇團演出「都是皮箱惹的禍」，還有菲力表演家族的魔術秀，闖關活動則有「運動文學關卡」，完成闖關即可獲得造型氣球髮箍1個，加碼送兌換卷可兌換初心者市集攤位商品，數量有限送完為止。

活動當天還頒發年度推動閱讀有功的學校如新豐國中等40校、終身學習有功學校、終身學習達人、社區大學優良課程、行政人員、樂齡學習中心志工、文化局公共圖書館借閱績優及兒童文學獎獲獎人員。同時也頒發周思齊獎學金、台積電特別獎學金、閱讀獎學金。

文化局圖書館特別與球芽基金、台積電合作，結合運動與閱讀及主題書展，以「棒助小英雄」為主題，把球場搬入文化局圖書館，當天球芽棒球發展協會在戶外安排2個關卡與大小朋友互動外，也邀請富邦悍將職棒球星林益全來分享個人經歷，一起鼓勵孩子愛閱讀。

新竹縣各公共圖書館也推出系列活動，例如新埔鎮立圖書館「古往今來人氣小說展」，尖石鄉立圖書館「挑戰原知識活動」，詳情洽詢各公共圖書館。