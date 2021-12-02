根據智庫研究，若美國與中國大陸等強大對手開戰，美國空軍AGM-158B「增程型聯合空地距外飛彈」（JASSM-ER）、AGM-158C「長程反艦飛彈」（LRASM）等距外武器將在約1週後耗盡，因此該軍種有意開發便宜的多功能武器，確保在戰爭爆發時能擁有足夠的彈藥。

新聞網站「The Drive」1日報導，根據智庫「密契爾航太研究所」（Mitchell Institute of Aerospace Studies）研究，若依照美國空軍目前的採購計畫和趨勢，該軍種2025財年將會擁有約6500枚AGM-158「聯合空地距外飛彈」（JASSM）、JASSM-ER 和LRASM庫存，但若與同等級的強大對手開戰，預計上述武器將於衝突爆發的8.5天內耗盡；且在對手防空能力不斷增強下，此情況將更加嚴重。

因此在該智庫主辦的網路研討會中，美國空軍全球打擊司令部（Global Strike Command）戰略計劃與需求主任阿瑪戈斯特（Jason R. Armagost）少將表示，該軍種應研發更便宜且多功能的通用武器，接手未來大部分對地攻擊任務，讓高價值武器「用在刀口上」。

阿瑪戈斯特指出，新型通用彈藥應能搭載不同的「有效酬載」，使其能適用於一系列不同的目標，包括搭配先進子彈頭以同時打擊多個目標等；且該彈藥應以更輕且具備匿蹤特性的材質製成，不僅加強有人戰機的打擊效率與生存性，也更適合搭配無人機使用。

「The Drive」指出，美國空軍也在研發「灰狼」（Gray Wolf）低成本巡弋飛彈，確保距外武器能擁有足夠的庫存。而節省下來的資源，將被投注於鑽地炸彈、極音速飛彈等武器，專門用於對付敵方堅固的高價值目標。