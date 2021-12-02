安普賢也對於具雄首次約會的穿著相當有意見。（愛奇藝國際站提供）

安普賢（右）在劇中對金高銀一見鍾情。（愛奇藝國際站提供）

33歲韓國男星安普賢在韓劇《柔美的細胞小將》裡飾演不修邊幅的遊戲開發者「具雄」，展現與《梨泰院Class》中大反派不同的魅力，他近日接受台灣媒體越洋聯訪，自認與具雄的相似程度應該只有7成，「我不像小雄是那種該說的話不在當下表達，導致誤會發生的類型，但不太分享煩惱或傷痛這點還滿像的，然後喜歡整理、愛乾淨這部分也很相似」。

他在劇中對金高銀飾演的柔美一見鍾情，安普賢說自己雖然還沒經歷過，比較屬於從旁慢慢滲透的類型，但仍相信一見鍾情有可能會發生。而劇中他多年好友兼同事的賽理（朴智賢飾）常以朋友之名，行女友之實，不斷挑撥他和柔美之間的關係，安普賢表示自己會從一開始就和女性友人的劃清界線，「不會像小雄那樣做出會讓人誤會的行動」。他也對於2人初次見面具雄短褲加拖鞋的造型相當有意見，笑喊「小雄，聯誼穿那樣是不對的，很沒禮貌」。

提到自己最不活躍的細胞，安普賢認為，戲外的他應該跟柔美一樣都是愛情細胞，「愛別人之前必須要先愛自己，但我好像不是那樣，似乎總是鞭策多於鼓勵」。至於最想對話的則是不安細胞，「雖然我很努力不去感受不安，但每當感受到不安情緒時，倒是很想問問究竟在不安些什麼」。另外，他也和許多觀眾一樣最喜歡「嘿咻暴龍」，「被設定為恐龍這點，讓我感受到了它更為強烈的存在感，且與柔美的嘿咻細胞不同，到處跑來跑去、搞得人心情七上八下的行動也非常符合恐龍的特性，真的很可愛」，有機會的話也想嘗試為嘿咻暴龍配音。

劇中具雄永遠把自己擺在首位，安普賢心中則是「第1是家人，第2是自己，第3目前是演戲，第1名至今沒變過，家人就是我的動力」，也透露家人比起加油，更常展露出對他的擔憂，像是外婆聽到他下部作品明年才開拍，「她就擔心我在那之前是不是都在玩，擔心的樣子很可愛，讓我心裡暖暖的，很感動」。還提到妹妹是該劇原著漫畫的粉絲，得知他要演出時立刻說「哥你不行啦，一定會被罵翻」，但後來大改觀還稱讚他「不錯嘛」，讓安普賢直呼「家人這樣子對我說，就好像得到了認同，覺得很開心」。

《柔美的細胞小將》是韓國首部結合動畫與真人的電視劇，安普賢坦言因為一開始必須要想像動畫畫出來的部分去演戲，這和其他之前演出過的作品最不一樣，是項全新的挑戰，幸好在拍攝現場，工作人員會代替細胞唸台詞，所以他們很快就適應了，「隨著拍攝時間越來越長，最後甚至還能把工作人員看成細胞跟他們開玩笑」，加上導演李尚燁在現場營造出相當溫暖的氛圍，以及金高銀的帥氣引領，「我以具雄走過的每個瞬間都感到非常幸福且有趣」。該劇全14集可上愛奇藝國際版收看。