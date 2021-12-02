核四公投領銜人 黃士修。(圖/本報資料照片)

「重啟核四」等四大公投將在12月18日登場，倒數16天！中選會今（2日）舉辦第4場公投意見發表會，其中第17案「支持重啟」說明會舉行時間為晚間6時半至7時半，正方由公投領銜人黃士修擔任，而反方代表則由社民黨台北市議員苗博雅代表，預料將展開激烈交鋒。至於核四公投若不通過，會有什麼後果？黃士修說，這也是反方一直不敢說的，若廢除核四，台灣將損失3200多億元，台灣不管男女老幼，美人將分攤13688元，

【LIVE直播】「重啟核四」第四輪意見發表會 黃士修對決苗博雅｜2021.12.02 @中時新聞網

中選會說明，110年全國性公民投票案第17案主文如下：您是否同意核四啟封商轉發電？意見發表會正方及反方代表人意見發表依法分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明，每一公投案都有5場意見發表會，總計20場。

黃士修表示，3前年反空汙染公投和以核養綠公投，同時舉行減少火力發電和續用核電的關係再明確不過，今年的四大公投，在民進黨的政治操作下，媒體版面很少討論空汙，然而，中南部的鄉親，卻每一天都要飽受空汙，飽受肺腺癌之苦，核四若重啟，中火關一半，或者可以分一些餘裕電力給高雄興達電廠。

12月18日的核四公投，不只是投一座核電廠能否啟用，而是「安全核廢和殺人空汙的對決」，他強調，重啟核四根據台電內部非正式文件規劃，已完工的一號機來說，不需要建廠執照，兩到三年就能放燃料棒，進度九成的二號機，則需要五到六年，正好可以申請建廠執照，地質調查和環評也可以平行進行，時間剛剛好。

對於反核方將甘特圖拆開曲解，黃士修說，核四廠只封存了7年，1號機已經完工了，因此重啟不是問題。

他直言，過去反方的人都會跳針一個問題，他相信苗博雅也會跳針這個問題，台大法律系畢業的她，不知道她知不知道國際仲裁。

黃士修解釋，台電對美國GE公司的反求償案，是在2018年宣判的，如果GE的設備有問題，那GE就會敗訴，但結果卻是台電一面倒敗訴，證明GE設備是沒問題的，許永輝處長舉的例子，苗博雅和蔡宗諺會拿來用，也全部都是GE勝訴，因此，許永輝刻意誤導大眾明顯，黃士修稱，仲裁案中的第八項，設備防輻射設計，其實是部分設備的出場測試，只做到100天，而不是許永輝所說的耐輻射只能撐100天，補測試做到180天，劑量也只差11%，廠商業已提出報告驗證可行，因此GE免賠。

且仲裁案第15項也載明，焊接沒通過美國機械工程學會的規範，兩部機總共212顆閥，只有24顆是與安全有關，而這24顆已經送回原廠安全修復，且安裝在1號機了，且驗證安全，GE免賠。

第11項，圍阻體過壓保護洩漏值，GE最早承諾到2.4%，這是過度設計，後來改成跟核一二場相同的1.4%，那標準上只要0.7、0.8%到1.0%就夠了，因此仍然有安全疑慮，GE免賠。

第14項，封門缺美國防火標章，美國UL555測試標章，正好在2005年從第五版換成第六版，因此，只要將較早出場的封門，再驗證即可，GE免賠。

黃士修重申，核四商轉後，台灣每年將省下700億元的成本，經濟部聲稱重啟核四要花上千億元，但核四只要商轉5年就能賺回3千億元的建廠成本，多轉3年，連追加預算都賺回來。

至於核四公投若不通過，會有什麼後果？黃士修說，這也是反方一直不敢說的，若廢除核四，台灣將損失3200多億元，台灣不管男女老幼，美人將分攤13688元，加到每個人家裡的電費帳單中，若再加上取代核電再生能約開發費用每年7百億元，除以2300萬人，美人會再加3千元電費，且綁死付40年，大家電費帳單付得起嗎？

且核四不通過，中南部就要多燒煤，經濟部長王美花部長說，不蓋三接台灣會少137億度電，但她沒說的是，重啟核四卻可以讓台灣多200億度電，甚至可以減少燒700萬噸的煤，還可以讓中火關一半，分一些餘裕給高雄興達電廠，讓高雄鄉親不用擔心缺電。