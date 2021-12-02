台灣學者2日聯合召開記者會，要求政府出面調查，谷歌和臉書在台灣的所有商業行為。學者統計指出，單單2021年就有德國、澳洲、法國、義大利等政府機構，藉由立法或是高額裁罰方式，約束平台業者。學者建議，我國政府可關注德、法兩國有關「著作鄰接權」立法，並建議可依此，要求Google、臉書等平台業者與新聞媒體議價付費後，才能使用新聞媒體的網站內容。

「新聞民主與平台議價論壇」學者2日呼籲公平會、文化部、NCC等政府機構發揮公權力，聯合調查跨國平台與媒體不透明的商業交易、不平等議價等情形，同時也建議政府參考德、法兩國，保護新聞媒體在網路上的著作權鄰接權問題。

學者表示，以德國來說，德國立法通過著作鄰接權（neighbouring rights）後，谷歌已同意付費給德國數家媒體，以使用這些媒體的網路內容。學者指出，若往這方面尋求解方，就需要經濟部智慧財產局一同參與。

學者表示，我國政府必須透過行政、立法等手段，掌握平台不透明的商業交易情形，新聞媒體才可能有機會健全體質。新聞媒體若能獲得平台合理補償，將可促使媒體能有更多經費投入報導，提高新聞記者的待遇與工作條件，進而提高台灣的言論品質。學者表示，這不僅是關乎新聞媒體，同時也關乎臺灣的公共利益。