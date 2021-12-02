英國藥物監管機關今天批准英國葛蘭素史克（GSK）藥廠研發的Sotrovimab單株抗體療法用於重症高風險患者。GSK表示，Sotrovimab對於Omicron變異株似乎也有療效。

英國藥物及保健產品管理局（MHRA）表示，對於可能演變成COVID-19重症的高風險族群，抗體藥物Sotrovimab「顯示能安全有效地降低輕度至中度感染者的住院和死亡風險」。

GSK在聲明中表示，臨床前數據顯示「面對Omicron變異株關鍵突變，Sotrovimab仍有效果」，「迄今為止，針對世界衛生組織（WHO）定義的所有高關注變異株（VOC）與需留意變異株（VOI），Sotrovimab持續顯示有效」。

聲明也說，經由實驗室測試和以倉鼠為對象的研究顯示，Sotrovimab抗體雞尾酒療法可以對抗經過生物工程改造、攜帶Omicron變異株許多標誌性突變的病毒。

藥廠表示仍在持續進行測試，以證實能對所有Omicron突變有效，預計在年底前發布更新消息。

英國藥物及保健產品管理局表示，對出現症狀的高風險成人患者使用單劑Sotrovimab，能降低住院和死亡率達79%，建議盡快在出現症狀的5天內接受這款藥物治療。

Sotrovimab由總部設在美國加州的Vir Biotechnology與英國GSK合作研發。單株抗體是種專門用來攻擊特定蛋白質的抗體，能附著於新型冠狀病毒上，阻止病毒進入人體細胞進行複製，進而達到抗感染的作用。