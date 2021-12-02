針對世界女子職業網球協會（WTA）鑑於中國女網名將彭帥安危，宣布暫停中國及香港賽事，中國外交部發言人汪文斌今天僅表示，中國已表達立場，始終反對將體育政治化的行為。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合南華早報及路透社報導，汪文斌在回答媒體提問時，僅作上述表示。

相較於對其他涉外議題的高調，中國外交部對彭帥事件始終保持低調，形成強烈對比。另一名發言人趙立堅日前曾說，彭帥近期「有出席一些公開活動」，外界不應將此事「政治化」，希望「某些人停止惡意炒作」。

世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）今天稍早發表聲明宣布，鑑於對彭帥的安全擔憂，將暫停在中國的所有賽事，包括香港在內。

賽門表示：「憑著良心，當彭帥不被允許自由表達，且似乎被迫否認她的性侵指控，我不明白自己怎能要求我們的選手在那裡（中國）比賽」。

他強調，「儘管我們現在知道彭帥在哪，我仍嚴重懷疑她是否自由、安全並且不受到審查、脅迫及恐嚇」。（編輯：楊昇儒）1101202