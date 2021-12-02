中國房地產開發商佳兆業集團的債務違約迫在眉睫。報導指出，佳兆業試圖將7日到期的4億美元債券，換成18個月後到期的新票據，但債券持有人不太可能同意延長。

根據路透社、南華早報報導，延長支付期限將在7日到期，佳兆業近日提出把債券到期時間推遲18個月的方案，然而隨著近期多家中國房地產開發商的境外債券利息履行能力受到質疑，債權人的憂心與不安加劇。

報導指出，有跡象顯示，佳兆業的債券轉換提議最終將遭到否決，目前至少有一組佳兆業的債券持有人，明確地拒絕了這項提案。這將使佳兆業難以從債權人那裡獲得「期望的緩衝」，違約風險加劇，也將對其他中小開發商造成壓力。

據報導，佳兆業需要至少得到95%的債券持有人同意，才能將即將到期的債券轉換為2023年6月6日到期，票息相同的新債券。

然而，雖然債券持有人可能不接受佳兆業的展延方案，然而大部分債權人希望能協助佳兆業脫困，因為一旦發生違約清算，對投資者和佳兆業均不利。

報導提及，債權人團體近期提出了多項方案，包含藉由購買佳兆業發行，可換取旗下佳兆業美好和星島等企業股份的可換股債券，或是直接向佳兆業旗下舊城改造項目直接注資20億美元等方式，提供新的融資。（編輯：張淑伶）1101202