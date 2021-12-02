澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天宣布，內閣中的教育部長遭前政府職員指控於雙方交往期間施虐，已被停職接受調查。

幾天前，一項備受矚目的調查顯示澳洲議會普遍存在性騷擾和霸凌，國會議員和工作人員都受到該機構「性別歧視」文化的影響。

前政府職員米勒（Rachelle Miller）今天指控澳洲教育部長塔吉（Alan Tudge）在兩人2017年交往期間，對她肢體與情感上施虐。然而塔吉斷然否認指控。

米勒去年首度公開這樁雙方合意的婚外情，她今天在坎培拉告訴記者，「這是種情感上、有時身體上的虐待關係」，取決於嚴重的權力失衡。

據米勒描述，她某次在凌晨4時回完一通工作電話後，塔吉把她從床上踢到地板上，並說他因為和她一起喝酒失眠而「大為光火」。

她說：「當我試圖在床上坐起來時，我感覺到有人在踢我的臀部和腿，是部長。」

就在米勒向媒體發表聲明幾小時後，莫里森告訴國會，塔吉已同意在「獨立和公平的調查程序」進行時停職。

塔吉稍早前否認這些指控，他在給當地媒體的一份聲明「完全」反駁米勒的個人說法。

自從國會職員希金斯（Brittany Higgins）聲稱自己2019年在某位部長辦公室裡，遭一名同屬執政自由黨（Liberal Party）的男性幕僚同事性侵後，澳洲國會的職場文化便受到愈來愈多的檢視。