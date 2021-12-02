快對發票！今年9-10月期統一發票開獎，屏東不僅開出1000萬特別獎，還是只花8元買1支螢光筆就中千萬獎金的幸運兒，國稅局屏東分局呼籲消費者趕快檢視發票，領獎期限到明年3月7日，千萬別跟財神爺擦身而過。

國稅局屏東分局指出，屏東縣開出統一發票特別獎1千萬，幸運兒是在9月9日到屏東市勝利路的金玉堂買1支螢光筆，只花8元就中千萬獎金，但因他購物時沒有使用載具儲存發票，所以領獎前必須繳納4萬元的印花稅。

國稅局屏東分局說，該名幸運兒須持「電子發票證明聯」到第一銀行 、彰化銀行等指定金融機構兌領，並要繳納4萬元印花稅，而且要在明年2022年3月7日前領取。

對此，國稅局屏東分局呼籲消費者多使用載具儲存雲端發票，除能避免發票遺失外，還能自動對獎、獎金直接匯入帳戶，最重要的是能省下千分之4的印花稅，另外還能享有「雲端發票專屬獎」的對獎資格，不僅中獎機會多 1次，總獎金還高達6.42億元。