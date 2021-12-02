總統蔡英文2日親臨中國醫藥大學暨醫療體系在南港展覽館的展示攤位，由中國附醫院長周德陽，介紹該醫院鑽研細胞治療的傑出研究成果，並展示與企業合作的「細胞治療中心」強化腫瘤控制，提升多項癌症治療；「精準醫學中心」發展癌症基因、腸道菌相檢測，提供精準健康指引。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海指出，因應後疫情時代，全球醫療型態改變，未來將積極結合國內醫療及資通訊2大優勢，配合政府的產業政策，深耕數位醫療產業，聚焦細胞治療、人工智慧、多維列印，及精準醫學等4大領域。

中國醫藥大學校長洪明奇表示，癌症藥物的耐藥性問題，是癌症治療上的重大挑戰，他帶領的研究團隊，積極開發抑制癌細胞耐藥性的新療法，包含開發血液中生物標記，採個人化醫療方式，讓對的病人能使用對的藥物；甚至更發展新的聯合療法，利用包含FDA核准的藥物庫，進行藥物篩選，加速藥物開發過程，讓病人能早日恢復健康。

中國附醫與合作企業，在展場展出的尖端醫療與生醫科技產業特色亮點，包括「細胞治療中心」強化腫瘤控制，提升多項癌症治療；「精準醫學中心」發展癌症基因、腸道菌相檢測，提供精準健康指引；「人工智慧醫學診斷中心」研發「敗血症的人工智慧輔助醫療診斷系統」、「ICD智能編碼系統」與「STEMI院前遠距輔助診斷系統」，並致力於以人工智慧，提升醫療輔助判別。

「多維列印中心」與衍生企業「長陽生醫」合作開發高精準個人化癌藥篩選晶片，是癌症精準醫療的新突破。「長聖生技」發展細胞治療，CAR001細胞治療技術，獲得日本醫藥發明專利；「長佳智能」以AI技術為主軸，應用精準醫療為智慧醫療貢獻心力。

周德陽說，中國附醫秉持醫療機構的專業角色與使命，在董事長蔡長海領導下，追求卓越、全力發展智慧醫療與高科技生醫產業，結合學界、醫界、產業界的研發能量，打造生醫產業發展的生態鏈，創新尖端醫療科技、提升醫療品質，守護國人健康，善盡企業社會責任，創造社會共榮、共享的新價值。