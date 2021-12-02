彰化銀行1日公告馬尼拉分行因農業授信不足受菲律賓央行裁定規費後，第一銀行、華南銀行2日陸續公告馬尼拉分行因農業授信不足遭菲律賓央行裁定規費。

一銀指出，馬尼拉分行2017年1月至2019年12月間對農業授信金額未達菲律賓央行規定目標，因此裁定規費菲律賓披索6913821.67元，折合新台幣約381.02萬元，預計改善措施為增加農業相關授信及債券投資。

華銀指出，馬尼拉分行2017年7月至2019年12月間對農業授信金額未達菲律賓央行規定目標，因此裁定規費菲律賓披索6410349.74元，折合新台幣約352.56萬元，預計改善措施為增加農業相關金融機構發行有價證券投資。

國銀主管分析，東協部分國家陸續頒布新的金融政策與法規，如柬國定有柬幣放款占比須達10％的規定、菲律賓訂有農業貸款占比15％要求，對台資銀行經營東協市場會帶來更多挑戰。